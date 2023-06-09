AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Aydın'dan Tepebaşı Belediyesine kat artırımı tepkisi

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın, merkez ilçe Tepebaşı Belediyesinin kat artırımı uygulamasını eleştirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Tepebaşı Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısında alınan Batıkent Mahallesi'ndeki kat artırımı kararına karşı çıktıklarını bildirdi.

Kararı eleştiren Aydın, şunları kaydetti:

"Emsal harici yüzme havuzu yapabilir, süs havuzu, kameriye yapabilir, tenis kortu, voleybol, basketbol sahası yapabilir. Sonuçta daireler satılırken yüzme havuzlu, tenis kortlu lüks daireler diye satılır. Yanı başındaki binalar 4 kat iken bunlara verilmeyen hakların başkasına verilmesine karşıyız. Batıkent'te, Tepebaşı'nda oturan diğer kat sahiplerine yapılan haksızlıklara karşıyız. İmar planları niye yapılır? Belirli bir yol genişlikleri olur, buna göre mevcut çevreye göre kat adedi verilir. Bunlar yapılırken de belli bir düzen içinde yapılır. Yapılan bu imarı sadece bir mal sahibi kendisine çıkar sağlamak için bozmaya çalışırsa buna biz tamam mı diyeceğiz? O zaman imar planı yapmanın ne anlamı kalır? O zaman şöyle yapalım, emsal aynı olmak kaydıyla kat adetlerini kaldıralım herkes emsali aşmamak kaydıyla istediği kadar kat yapsın. Bir yandan 'deprem ülkesiyiz yüksek kat yapmayalım' derken buna tezat olarak kat artırımı yapmak ne kadar doğrudur? Bu yanlışa biz ortak olmayacağız. Tepebaşı Belediyesini, Batıkent'te oturan insanlara haksızlık yapmamaya çağırıyorum. Adrese teslim kat artımının yasal mercilerde de sonuna kadar takipçisi olacağız."