AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları Yangın Söndürme Eğitimi Aldı

Ak Parti Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından verilen yangın söndürme eğitimine katıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünün Kocakır mevkisinde verilen yangın eğitimine AK Parti Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Berkant Deniz Acar ve yönetimi katıldı.

Yangında ilk müdahalenin nasıl olacağı konusunda eğitim alan gençler, son günlerde ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak da bilgilendirildi.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Acar, ülke genelinde çıkan orman yangınları nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Eğitim amaçlı katıldıkları kursta yangına ilk müdahaleyi öğrendikleri belirten Acar, şunları kaydetti:

"Oldukça verimli bir eğitimden geçtik. Vatandaşlarımızın da bilinçlenmesi için Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından verilen bu tür eğitimlerin çoğalması yangınların önüne geçecektir diye düşünüyorum. Ak gençlik olarak bu ve buna benzer eğitimlere katılmaya devam edeceğiz. Bize yangın eğitimi veren Orman Bölge Müdürlüğümüzün yetkililerine teşekkür ediyoruz."