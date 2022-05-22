AK Parti Tepebaşı Belediye Meclisi Üyesi Emre Aydın'dan bütçe tepkisi - Haberler

AK Parti Tepebaşı Meclis üyesi Emre Aydın, Tepebaşı Belediyesi'nin kaynak oluşturmak için yatırım yapmak yerine sürekli arsa satarak borç kapatmaya çalışmanın belediyeyi iflasa götürebileceğini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti grubu olarak Tepebaşı Belediyesi yönetimindeki başarısızlıklardan, yatırımlardaki aksaklıklardan, bütçenin doğru kullanılmadığından bahsettiklerini belirterek, ancak her fırsatta 'engelleniyoruz, iller bankasından kredi alamıyoruz veya merkezi idareden para alamıyoruz' minvalinde cevaplar aldıklarını ve bunların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Başarı veya başarısızlığın ölçüsü konuşmalarla değil rakamlarla ölçülebileceğini ifade eden Emre Aydın, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Rakamlara bakıldığında gerçeğin ortada olduğunu görüyoruz. Maalesef 326 milyon lira toplam geliri olan Tepebaşı Belediyesi'nin 2021 yılı sonu itibariyle toplam 250 milyon lira borcu bulunmaktadır. Belediye şu an Çamlıca Kapalı Pazar yeri sosyal tesisini, Sazova Kültür Merkezi'ni bunca yıl geçmesine rağmen hala kaynak oluşturmadığı için yapamayacak durumda. 2021 yılında hükümetten Tepebaşı Belediyesi'ne doğrudan 160 milyon lira nakit kaynak geldiğini ve bu paranın 2021 yılı bütçe toplamı 326 milyon lira olan Tepebaşı Belediyesi'nin bütçesinin neredeyse yarısı. Üstelik bu kaynak beklentisinin bilanço kalemlerinde yılbaşında 130 milyon lira olduğunu beklentinin 30 milyon lira üzerinde gerçekleşen hükümetten gelen kaynak ortadayken hala hükümetten destek alamıyoruz söylemlerinin kesinlikle kullanılmaması gerekiyor."

Aydın, Tepebaşı Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporunda belirtilen arsa satışlarına da dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Belediyenin sadece 2021 yılında 41 milyon lira karşılığında 70 bin metrekare arsa satışı yaptığını ve bu arsaların yüzde 98'lik bölümünün Muttalip-Orta-Yeniakçayır ve Zincirlikuyu mahallelerinde. İlçenin büyüme noktalarındaki stratejik yerlerde böyle büyük satışların belediyenin ileriye dönük şehir planlamalarında ciddi sıkıntı oluşturacak ve belediyenin elinde mülk kalmayacak, işin acı tarafı bu bölgelerle ilgili ileriye dönük herhangi bir plan da yok. Beklenenin üzerinde gerçekleşen merkezi idareden gelen para, yasal dayanaklarla toplamak zorunda olunan vergiler ve mülk satışlarını çıkarttığımızda ortada belediye faaliyetinin olmadığını görüyoruz. Tepebaşı Belediyesi yönetiminin asli görevinin vatandaşa hizmet için kaynak oluşturmaktır. Kaynak oluşturmak için yatırım yapmak yerine sürekli arsa satarak borç kapatmaya çalışmanın belediyeyi iflasa götürebilir."