Haberler

AK Parti Tekkeköy Gençlik Kolları Gençlik Buluşması Düzenlendi

AK Parti Tekkeköy Gençlik Kolları Gençlik Buluşması Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Tekkeköy İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik buluşmasına yaklaşık 120 genç katıldı. Etkinlikte gençlere hitap eden AK Parti MKYK Üyesi Remzi Haktan Karadağ, gençlerin Türkiye'nin geleceğinde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Ak Parti Tekkeköy İlçe Gençlik Kolları tarafından gençlik buluşması, düzenlendi.

Sevgi Tekkesi Kafeteryasında gerçekleşen buluşmaya yaklaşık 120 genç katıldı. AK Parti MKYK Üyesi Remzi Haktan Karadağ ve İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş da buluşmada yer aldı.

Gençlere hitap eden Karadağ, Türkiye'nin geleceğinde gençlerin kritik rol oynadığını vurguladı. Kumaş ise ilçelerde gerçekleştirilen bu buluşmaların gençlerin siyasete olan ilgisini artırdığını ifade etti.

AK Parti Tekkeköy Gençlik Kolları İlçe Başkanı Rıfat Aydın, "Gençlerimizin fikirlerini önemsiyoruz. Onlar için her alanda faydalanabilecekleri imkanları sunmak için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Programda gençlerin soruları yanıtlandı, çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Tek cümlelik not düştü! Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı

Sadettin Saran'ın seçimi kazandığını görünce telefona sarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Gökhan Özen'in tanışma hikayesi ortaya çıktı

Yeni aşkı çok konuşulacak! Yaş farkı ve tanışma hikayesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.