AK Parti Tekkeköy Gençlik Kolları Gençlik Buluşması Düzenlendi

Ak Parti Tekkeköy İlçe Gençlik Kolları tarafından gençlik buluşması, düzenlendi.

Sevgi Tekkesi Kafeteryasında gerçekleşen buluşmaya yaklaşık 120 genç katıldı. AK Parti MKYK Üyesi Remzi Haktan Karadağ ve İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş da buluşmada yer aldı.

Gençlere hitap eden Karadağ, Türkiye'nin geleceğinde gençlerin kritik rol oynadığını vurguladı. Kumaş ise ilçelerde gerçekleştirilen bu buluşmaların gençlerin siyasete olan ilgisini artırdığını ifade etti.

AK Parti Tekkeköy Gençlik Kolları İlçe Başkanı Rıfat Aydın, "Gençlerimizin fikirlerini önemsiyoruz. Onlar için her alanda faydalanabilecekleri imkanları sunmak için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Programda gençlerin soruları yanıtlandı, çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.