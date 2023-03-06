AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, kandil mesajı yayımladı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yel, mesajında, ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bugünün kırılan kalpleri onarma, dargınlıkları bitirme, kin, nefret ve intikam duygularının geride bırakılması için bir fırsat olduğunu bildiren Yel, şunları kaydetti:

"Yaradanın affına erebilmek için yaradılanı affetme günüdür. Her birimiz için birer tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir. Bu nedenle bugün kendimiz, ailemiz, bütün Müslümanlar ve tüm insanlık alemi için dualar edip, Allah'tan hayır niyaz etmeliyiz. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketi depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni kutluyor, bugünün ülkemizin, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını niyaz ediyorum."