AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin 7 Ekim 2023 tarihinde "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" mottosuyla 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni yapacağını anımsattı.

Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana sadece halktan aldığı bu güçle Türkiye'ye her alanda çağ atlattığını ifade eden Gümüş, "Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır."dedi.

Gümüş, AK Parti'nin yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduğunu da dile getirdi.

Partisinin girdiği tüm seçimleri kazandığını ifade eden Gümüş, "7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir." diye konuştu.

Kongrelerinin şölen havasında gerçekleştiğini hatırlatan Gümüş, bazı siyasi partilerin kongrelerinde yaşanan kaos ve kargaşayı ise endişeyle takip ettiklerini kaydetti.

AK Parti'nin değişime ve dönüşümüne öncülük eden bir parti olduğunu vurgulayan Gümüş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız." diye kaydetti.