AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler'den Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret Açıklaması

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Güler, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastanede hem DEM Parti milletvekilleri hem de aile yakınlarıyla görüştüğünü söyledi.

Önder'e acil şifalar dileyen Güler, "İnşallah tez zamanda iyileşir ve Meclis'te bizim aramıza dönerler. Duamız o şekilde. Büyük bir rahatsızlık ama herkes umudunu koruyor. İlk günden daha iyi bir seviyeye gelmesini en azından memnuniyetle karşılıyoruz. Belki ilerleyen zamanda bunun çok daha farklı durumları gelişebilir ama en azından o bu büyük kriz durumu şu anda, daha iyiye doğru en azından bir gelişim seyrediyor." ifadelerini kullandı.

Güler, risk durumu ve 5 günlük bekleme süresinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dua edeceğiz, bekleyeceğiz. Tabii Sırrı Bey evladının da dediği gibi, kızının da dediği gibi dirençli bir insan. İnşallah bu badireyi de bu sıkıntıyı da atlatacaktır. Bizim duamız o yönde. Ben şundan da memnuniyet duyuyorum ki ülkenin her kesiminden birçok insanla temas ettiğimizde Sırrı Bey'e dair hem üzüntülerini ifade ediyorlar hem de dua ediyorlar. Yani taşıdığı misyon ve halkımız, toplumumuz, milletimiz nezdinde oluşturmuş olduğu güzel bir hatıra, anı var. Herkes de o şekliyle beraber Sırrı Bey'i hatırlıyor ve dua ediyor. İnşallah bizim de duamız o şekildedir. Tam sağlığına kavuşur ve tekrar Meclis'te aramızda, birlikte çalışmaya devam ederiz diye temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci nasıl takip ettiğine dair soruyu Güler, "Gün içerisinde evet sürekli takip ediliyor. Dönem dönem özellikle bizim sağlık politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Prof. Dr. Halit Yerebakan hocamız var. Biliyorsunuz o çok önemli bir kalp cerrahı. Onun üzerinden sürekli takip ediliyor. Biraz önce de ben Halit Yerebakan hocamız ile görüştüm. Biraz sonra tekrar kendisi de gelecek, sürekli bir irtibat halindeler. Ülkemiz, devletimiz tüm imkanlarıyla beraber biz burada gerekli her tür desteği veriyoruz, ilgileniyoruz ama tabii burada duaya da çok büyük bir ihtiyaç var." şeklinde yanıtladı.