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AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Şarkışla'da okul açılışını gerçekleştirdi

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AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı tamamlanan okulun açılışını gerçekleştirdi. Güler, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sivas'ta altyapıdan üstyapıya çalışmaların devam ettiğini ve gençlere yol gösterici olunması gerektiğini vurguladı.

Ak Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı tamamlanan okulun açılışını gerçekleştirdi.

Güler, 12 derslikli Milli Egemenlik İlkokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sivas'ta, ilçelerinde ve 1200'ün üzerindeki yerleşim yerinde vatandaşların daha nitelikli hizmet alması için altyapıdan üstyapıya çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yapay zekanın önemine değinen Güler, "Gençlerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı geleceğe hazırlarken anne babalar olarak, bizler siyasiler olarak, kamu yöneticisi olarak onları çok iyi yönlendirmemiz lazım. Aziz milletimize ve ülkemize gelecek dönemlerde hem rekabet açısından hem üretim farklılığı açısından bu ülkenin gelecekte ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendirmemiz lazım." dedi.

Gençlere yol gösterici olunması gerektiğini dile getiren Güler, ihtiyaç duyulacak her alanda şehrin hizmetinde olduğunu ifade etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Devletin eğitime ayırdığı bütçenin her geçen gün arattığını belirten Şimşek, "İstatistiklere de baktığımız zaman sınıf başına düşen öğrenci sayısı şu anda ilimiz genelinde 17-18 civarında. Geçmiş dönemlerde baktığımız zaman 30 kişilik sınıflarda okuduğumuzu hatırlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, il ve ilçe protokolü ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Abdullah Güler Şarkışla AK Parti Politika Güncel sivas

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