Ak Parti, ' Spor Kanun Teklifi'ni Tbmm'ye sundu

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hazırladıkları Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'ni, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

AK Parti'li Cahit Özkan, partisinin İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile birlikte Tbmm'de düzenlediği basın toplantısında, 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklama yaptı. Özkan, spor yatırımlarını son 20 yıllık süre zarfında artırarak dünyanın en genç, en yeni spor altyapısına sahip olduklarını belirterek, lisanslı sporcu sayısını da 9 milyonun üzerine çıkardıklarını söyledi.

'FUTBOL KULÜPLERİ CİDDİ BİR BORÇ YÜKÜ ALTINDA'

Sporcu sayısının artmasıyla sportif başarının da arttığına dikkat çeken Özkan, bu başarıları daha da artırmak amacıyla hazırladıkları Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'ni bugün TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirterek, Bu yasanın hazırlanmasının gerekçesi olan ve özellikle bugüne kadar spor camiamızda yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek ve sorunları çözmek üzere çok ciddi çalışma gerçekleştirdik. Bunların en önemli gerekçesi spor kulüplerimizin özellikle futbol kulüplerin ciddi bir borç yükü altında olmasıdır. Bu anlamda 30 milyarı geçen borç yükü ve yüzde 90'nından fazlasının profesyonel futbol kulüplerine ait olması ve yaklaşık rakamın 25 milyar liranın üzerine çıktığı da vakadır. Daha da önemlisi her transfer sezonunda yaklaşık 2 milyar lira Türk spor camiasının borçluluk durumu artmaktadır diye konuştu.

'61 MADDEDEN OLUŞUYOR'

Bu çerçevede kulüpleri borç yükünden kurtarmak, spor kulüplerinin sürdürülebilir güçlü finansal altyapısına sahip olmasını gerçekleştirmek için çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Özkan, 3 bölüm, 2 geçici maddeyle birlikte 61 maddeden ibaret olan 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'muzu hazırladık ve Meclis Başkanlığı'mıza bunu arz ederek, süreci de başlatmış oluyoruz. 3 bölümden oluşan 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu' birinci bölümünde; spor kulüpleri ve spor şirketlerini ele alıyoruz. İkinci bölümde; spor federasyonlarını ele alıyoruz. Son bölümde de spor tahkim kurulları ve çeşitli hükümler bağlamında menajerlik ile ilgili düzenlemeleri de inşallah hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Özalan ise Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki; spora ve sporcuya bu kadar değer veren, bu kadar katkı sağlayan bir Cumhurbaşkanı'na sahip olduğumuz için gerçekten spor camiası adına çok şanslıyız. Ayrıca bu kanun teklifimizin en ince ayrıntısına kadar çalışılıp, en ince detaylarına kadar işlenip bir an öncede Meclis'e gelmesi konusunda talimatları olan Cumhurbaşkanı'mıza tekrardan buradan şükranlarımızı sunuyorum dedi. (DHA)