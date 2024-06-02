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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunus Paksoy'a geçmiş olsun mesajı

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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve saldırıyı kınadı.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden yayın yaparken saldırıya uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi ve azmettiricilerine karşı yürütülecek hukuki süreçlerin takipçisi olacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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