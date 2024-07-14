AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Trump'a geçmiş olsun dileği

(ANKARA) - Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasilerde şiddet asla kabul edilemez. ABD 45'inci Başkanı ve Başkan adayı Sayın Trump'a suikast girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz. Sayın Trump'a, ailesine ve ABD halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya uğrayan Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, "Demokrasilerde şiddet asla kabul edilemez. ABD 45'inci Başkanı ve Başkan adayı Sayın Trump'a dönük suikast girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz. Sayın Trump'a, ailesine ve ABD halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadesini kullandı.