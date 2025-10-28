AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in Gazze Saldırısına Tepki

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İsrail'in Gazze'ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır. İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır." ifadesini kullandı.