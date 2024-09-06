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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'da bir Türk vatandaşını öldürmesini lanetledi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Filistin halkının haklı davasına destek verirken hayatını kaybeden Ayşegül Ezgi'ye Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soykırımcı Netanyahu Hükümeti insanlığa karşı işlediği tüm suçların bedelini er ya da geç ödeyecektir

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz" dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Filistin halkının haklı davasına destek verirken hayatını kaybeden Ayşegül Ezgi'ye Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çelik, "Soykırımcı Netanyahu Hükümeti insanlığa karşı işlediği tüm suçların bedelini er ya da geç ödeyecektir" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Batı Şeria Ömer Çelik Filistin AK Parti Politika Güncel İsrail

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