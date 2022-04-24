AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: BU MÜCADELE DÜNYANIN EN MEŞRU, EN HAKLI MÜCADELESİDİR

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Başakşehir İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Bu mücadele dünyanın en meşru, en haklı mücadelesidir. Sınırlarımızın etrafında birer terör devletçiliği kurmak isteyenlere, sınırlarımızın etrafını delik deşik etmek isteyenlere karşı Cumhurbaşkanımız Başkomutan olarak 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demişti. Bir kere daha bir gece ansızın geldik" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Başakşehir İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Başakşehir Spor Parkı'nda düzenlenen iftar programına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartaloğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahattin Kaya, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Hikmet Öztürk katıldı. İftarda konuşma yapan Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BU MÜCADELE DÜNYANIN EN MEŞRU, EN HAKLI MÜCADELESİDİR"

Sözde ermeni soykırımının gündeme gelmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, "Bugün ve dün haddini bilmez bazıları sözde ermeni soykırımı gündeme getirerek milletimize iftira atmaya çalışıyor. Tam bölgede bir normalleşme olurken, Azerbaycan'ın da desteğiyle Türkiye bu normalleşmeye güçlü bir liderlik yaparken, Cumhurbaşkanımız bölge barışına katkı sağlayacak, büyük mekanizmalara güçlü destekler verirken, yine sabotajlar arka arkaya gelmeye başladı. Ama biz buna alışkınız. Nereden gelirse gelsin bu sabotajların hepsine her yerden cevap vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel