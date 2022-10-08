AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK BAŞAKŞEHİR'DE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum Ak Parti'ye programına katıldı. Çelik "2023, gençlerin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan statükocu siyasetçilere vereceği en önemli ders olarak tarihe geçecek" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde, 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum Ak Parti'ye programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Konuşmasında muhalefeti eleştiren Çelik, "Altılı masanın başardığı tek şey var. O da masayı dağıtmayı çok iyi biliyorlar. Sürekli olarak masayı dağıtıyorlar. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak adayımızı açıkladık. 6'lı masada ise bir türlü açıklayamıyorlar. Bence seçimden sonra adaylarını açıklayacaklar. Seçimden sonra duyacağız adaylarının kim olacağını." diye konuştu.

'AK PARTİNİN EN GENCİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR'

Konuşmasında gençliğin sadece sayıdan ve yaştan ibaret olmadığını vurgulayarak başlayan Çelik, "Önemli olan gençliğin sahip olduğu duruştur. O da zorlukları gördüğü zaman yılmamak, engelleri gördüğü zaman korkmamak. Bu açıdan bakıldığında AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmalar insanımızın hayatını iyileştirmek, Türkiye'yi geçmişteki yüklerinden kurtarmak aynı zamanda da Türkiye'yi büyük bir yüzyıla hazırlamak içindi. Demokrasiyle, reformlarla, özgürlüklerle, vesayetle mücadeleyle büyük bir özgüven inşasıyla ortaya çıkan bu siyasi tablo en sonunda 2023'e erişti." İfadelerini kullandı.

Altılı masanın "Demokrasi getireceğiz, Türkiye'yi şöyle büyülteceğiz" şeklinde beyanlarda bulunduğunu kaydeden Çelik, "Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin zaten gerçekleştirdiği şeyleri gerçekleştirecekmiş gibi konuşuyorlar. Olan bitenden haberleri yok." dedi.

Muhalefetin en çok gençleri kandırmaya çalıştığını vurgulayan Çelik, ?"2023, gençlerin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan statükocu siyasetçilere vereceği en önemli ders olarak tarihe geçecek. Bunlar artık siyaset sahnesinden tamamen silinecekler. Cumhurbaşkanımız, Yunanistan'a karşı, 'Mavi Vatan konusunda taviz vermeyiz. Sakın bir yanlış yapmayın' diyor Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine sahip çıkıyor. Bunlar hemen Yunanistan'ın tezini destekleyen bir tavır ortaya koyuyorlar. 'Mavi Vatan demek Türkiye'yi dünyada zor duruma düşürür' diyorlar. Türkiye'nin karşısında kim varsa ona destek vermeye kalkıyorlar. Bunların pusulası yok. Bunların bir istikameti yok. Bunların işi, pusulayı bozmaktan ibaret. Geçmişte bize bu SİHA'ları, İHA'ları yaptırmadılar. Bu Çanakkale Köprüsü gibi bu büyük eserleri engellediler."

Öte yandan, programın başında gençler tarafından karşılanan Çelik, alanda bulunan patlamış mısır arabasından gençlere mısır ikramında bulundu. Programın sonunda da gençlerle bir araya gelerek fotoğraf çekildi.(DHA)