Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Çelik, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) yer alan Yüreğir Devlet Hastanesi Semt Polikliniğini ziyaret etti.

Daha sonra Çelik, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile bir araya gelerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sarıçam Ziraat Odasını ziyaret ederek Başkan Ali Mehmet Sarsal ve çiftçilerle bir araya gelen Çelik, daha sonra bugün yaşanan sağanak ve doludan zarar gören Adana Oto Galericiler Sitesi'ne geçti.

Kentteki temasları kapsamında Çelik, Belediye Evleri Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.

Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Ömer Çelik AK Parti Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title