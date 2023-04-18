AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da iftarda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "14 Mayıs günü tablo ortaya çıktığı zaman, bugün Cumhurbaşkanı'mıza nefret diliyle dil uzatanların teker teker istifa ettiğini göreceksiniz." dedi.

Adana'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Çelik, Belediye Evleri Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındakilerin Türkiye'de yıllar içerisinde Erdoğan'ın ömrünü vererek inşa ettiği siyasi istikrar, demokrasi ve Türkiye'nin büyümesine zarar vermeyi amaçladığının net bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Seçimin kazanılmasının, demokrasinin kazanması, Türkiye'de oluşturulan istikrarın devam etmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye yeni eserler ve politikalar kazandırılması için önemli olduğunu vurgulayan Çelik şöyle konuştu:

"Karşımızdaki ittifakın adayına, Kandil'dekiler, teröristler çıkıyor diyor ki 'Biz Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz'. Bu ittifak içerisindekilerden hiçbiri de çıkıp 'Siz teröristsiniz, biz sizinle mücadele edeceğiz. Nasıl bu şekilde konuşursunuz? Haddinizi bilin.' diyerek ortaya bir siyasi irade koyamıyorlar. O nedenle karşımızdaki tuzağı, siyasi kumpası net bir şekilde görelim. Bunların kurduğu ittifakın terör örgütleri karşısında suskun, mahcup, geri adım atan bir yapısı olduğu her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar hiçbir şekilde terör örgütlerine söyleyemedikleri sözleri Cumhurbaşkanı'mıza söylemeye kalkıyorlar. Cumhurbaşkanı'mıza karşı nefret diliyle konuşmaya çalışıyorlar. Sizler 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanı'mıza karşı bu nefret diliyle konuşanlara sandıkta gereken cevabı vereceksiniz."

Bugünden itibaren seçim gününe kadar mahalle mahalle, sokak sokak hep beraber koşacaklarının altını çizen Çelik,14 Mayıs'ta büyük bir demokrasi zaferine imza atacaklarını ifade etti.

"Bunların sizden bir ders, cevap alması gerekiyor"

28 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'ya geleceğini açıklayan Çelik, "Cumhurbaşkanı'mıza, terör örgütlerine söyleyemedikleri sözlerle saldırmaya kalkanlara, eminim ki haddini siz bildireceksiniz. O gün sandıkta Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy vererek bu çarpık ittifakı sandıkta yeneceksiniz. O zaman hayatları boyunca yanlış ilişkilerin, ittifakların, söylemlerin içinde olmanın bedelinin ne olduğunu hiçbir zaman unutamayacaklar. Bunların sizden bir ders, cevap alması gerekiyor." diye konuştu.

Çelik, Cumhur İttifakı'na destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü şekilde seçeceklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"14 Mayıs günü tablo ortaya çıktığı zaman, bugün Cumhurbaşkanı'mıza nefret diliyle dil uzatanların teker teker istifa ettiğini göreceksiniz. Teker teker siyaset sahnesinden silindiğini göreceksiniz. Terör örgütlerine hiçbir şey demeyip, onlarla kol kola olup ama Cumhurbaşkanı'mıza ve Cumhur İttifakı'na saldıranların o gün hak ettiği dersi alacağını göreceksin. Onun için kardeşlerim şimdiden Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun. Aynı zamanda da 14 Mayıs günü sizlerin desteğiyle, onayıyla kutlayacağımız demokrasi bayramımız da kutlu olsun."