AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iftar programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiç kimse Türkiye'ye yan gözle bakamayacak, Türkiye'yi taciz edemeyecek, Türkiye'ye göz dikemeyecek. Kara vatanımızı da mavi vatanımızı da hava vatanımızı da sonuna kadar koruyacağız." dedi.

Çelik, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programında, ilçede olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda görev yapan askerlere selamlarını ve dualarını gönderen Çelik, şöyle konuştu:

"Şu anda bütün Ceyhanlı kardeşlerim, biliyorum ki dualarında Pençe-Kilit Operasyonu'nda görev yapan, terörle mücadele eden askerlerimize, Mehmetçiklerimize dua ediyor. Türkiye'nin sınırlarını korumak, ülkemizi terör tehdidinden uzak tutmak için verilen bu mücadelede kahramanca mücadele ederken şehit olan askerlerimize, Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Buradan, Adana'dan, Ceyhan'dan bir kere daha ifade ediyoruz ki gönlümüz, kalbimiz, kahraman Mehmetçikle beraber. Hiç kimse Türkiye'ye yan gözle bakamayacak, Türkiye'yi taciz edemeyecek, Türkiye'ye göz dikemeyecek. Kara vatanımızı da mavi vatanımızı da hava vatanımızı da sonuna kadar koruyacağız. Cumhurbaşkanımız, Başkomutan olarak bir şey söylemişti, demişti ki 'Türkiye'ye göz dikenlere, Türkiye'ye yan gözle bakanlara, topraklarımıza, mavi vatanımıza, göklerimize göz dikmeye çalışan gafillere Cumhurbaşkanımız başkomutan olarak (bir gece ansızın gelebiliriz)' demişti. Bir kere daha, bir gece ansızın geldik."

Çelik, askeri tatbikatlara da değinerek, "Türkiye'nin geldiği noktada artık savunmamızın yüzde 70'ini milli ve yerli imkanlarla gerçekleştiriyoruz. Geçmişte tabanca alması zorlaştırılan, ambargo uygulanan bir Türkiye, bugün karada, havada, denizde İHA'larla, SİHA'larla bütün dünyanın dikkatini çeken bir biçimde kendi müdafaasını, kendi savunmasını yapacak bir kudrete geldi. Bu, sevgili kardeşlerim, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu büyük yürüyüşe, bu büyük demokrasi mücadelesine, Türkiye'nin kalkınması, Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin güçlenmesi mücadelesine sizin verdiğiniz destek sayesinde oldu." ifadelerini kullandı.

"Dünyada en güvenilir arabulucu Türkiye'dir"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün dünyada ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde etrafımızdaki savaşı görüyorsunuz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bütün bir dünyayı nasıl sarstığını görüyorsunuz. Bunun içerisinde Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü güçlü diplomasi sayesinde bütün dünyanın gözbebeği olarak bir kere daha öne çıktı. Dünyada en güvenilir arabulucu kimdir? Türkiye. Dostlarına güven veren, düşmanlarına korku veren ülke kimdir? Türkiye. Eğer mazlumların ihtiyacı varsa, mazlumların sığınağı kimdir? Türkiye. Dostlara, kardeşlerimize göz dikenlere karşı en büyük direnç kaynağı, dayanak kimdir? Türkiye. Dolayısıyla yürüdüğümüz bu yolun Türkiye'yi yıllar ve aylar içinde nereye getirdiğini biliyoruz. Bunda Ceyhanlı, Adanalı kardeşlerimizin çok büyük emeği, değeri var. Bundan sonra bu değeri büyütmeye, hep beraber bu yollarda yürümeye, Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu güçlü diplomasiye, güçlü demokrasi mücadelesine, Türkiye'yi büyütme, daha iyi yerlere getirme mücadelesine güç vermeye, destek vermeye, bu yolu beraber yürümeye hep beraber devam edeceğiz."

Çelik, programda vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi, iftar vaktinde katılımcılara yemek de dağıttı.