AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da bayram namazının ardından konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki tarihi Ulu Camii'de bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Adana'dan AK Parti milletvekili adayı olan Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile geldiği camide vaazı dinledi, bayram namazı kıldı.

Namazın ardından cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Çelik, herkesin bayramını kutladı.

Bayrama buruk bir şekilde girildiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Depremin acısı halen devam ediyor. Dün de maalesef bir hortum meydana geldi. Öncelikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyoruz. İnşallah bu afetleri geride bıraktığımız bütün bu yaraları sardığımız, çok daha huzurlu günlere yakında kavuşmayı temenni ediyoruz. İnsanlığın çeşitli yerlerinde çekilen zulümler, sıkıntılar var, hepsinin bu bayram vesilesiyle iyiliğe, barışa, huzura kavuşmasını temenni ediyoruz. Cenabı Allah memleketimizi, milletimizi korusun. Bütün İslam dünyasının, büyük milletimizin bayramını tebrik ediyoruz."

Çelik, vatandaşlarla bayramlaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.