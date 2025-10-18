Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Uluslararası Sıfır Atık Forumu"na ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biricik gezegenimiz, insan eliyle oluşturulan çarpık yaklaşımlar ve mekanizmalar yüzünden tehdit altında.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biricik gezegenimiz, insan eliyle oluşturulan çarpık yaklaşımlar ve mekanizmalar yüzünden tehdit altında. Bin yılda dünyanın görmediği zarar son 100 yılda gerçekleşti. Bunu durdurmak insanlığa karşı borcumuz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin NSosyal'den açıklamada bulundu.

"Biricik gezegenimiz, insan eliyle oluşturulan çarpık yaklaşımlar ve mekanizmalar yüzünden tehdit altında." değerlendirmesini yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Bin yılda dünyanın görmediği zarar son 100 yılda gerçekleşti. Bunu durdurmak insanlığa karşı borcumuz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde küresel bir eylem ve ilham kaynağına dönüşen 'Sıfır Atık hareketi' dünyanın korunması için en etkili girişimlerin başında geliyor. 'Dünya ortak evimiz' diyerek her bir kişiyi sorumluluğa çağırıyor. Bunu başarabiliriz. 'İnsan' ve 'mekan' birbirinden ayrılmaz. İnsanlığın ortak evi olan dünyanın korunması, insana ait değerlerin korunmasıdır. 'Sıfır Atık' bir insanlık savunmasıdır."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Süper Lig'i çok özlemişiz! 5 gollü muhteşem düello
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa eleştiri

Yayıncı kuruluşa fena salladı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Sahadan gözyaşlarıyla ayrılan yıldız isim sezonu kapattı
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.