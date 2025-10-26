AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terör örgütünün Türkiye'den çekilme kararına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağına ilişkin açıklamasının "Terörsüz Türkiye" yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçları olduğunu belirterek, "Terör unsurlarının Türkiye'den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesinin "Terörsüz Türkiye" sürecinin asli gündemi olduğunu belirtti.

PKK'nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesinin "Terörsüz Türkiye" hedefinin yol haritasının ana başlığı olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, 'Terörsüz Türkiye' yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terör unsurlarının Türkiye'den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir. Yol haritası 'Terörsüz Türkiye' hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmektedir. 'Terörsüz Türkiye' süreci demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır. Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan 'terörsüz bölge' hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur."

"Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla oluşan stratejik politik zeminin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesinin zamanın ruhuna uygun ve Türkiye'nin etrafındaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa ettiğini aktaran Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüce Meclis'in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla olgunlaşan desteği ve yol göstericiliği, sürecin yegane 'siyasal özne'sinin milli irade olduğunu net şekilde ortaya koydu. Bundan sonrasında, silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin devam etmesiyle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çizeceği pozitif çerçeve netleşecektir.

Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz. Farklı siyasi görüşten partilerin varlığı ve desteği siyasi zenginliktir, tüm bu sürecin gücüne güç katmaktadır. Bu siyasi zenginliğin 'devletimizin nitelikleri'ne ve 'milletimizin değerleri'ne uygun biçimde korunması ve ana hedefe ilerlemesi yol açıcı olacaktır."

"Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir"

Çelik, süreci ana odağından uzaklaştıran haksız isnatlar ve iftiralarla, marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her bir vatandaşımızın desteğiyle ve kardeşliğimiz, tarih ve kader birliğimizle hedeflerimize ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek devlet iradesiyle devletimizin tüm kurumları 'Terörsüz Türkiye' hedefi için çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir."