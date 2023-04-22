Üye Girişi
Haberi Paylaş
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kocasinan Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla ateş açılmasına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kocasinan Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla ateş açılmasına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Kocasinan AK Parti Ömer Güncel Haberler

title