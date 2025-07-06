AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı Açıklaması

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022'de icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un şehit olduğunu anımsattı.

Şehidin aziz naaşını bulmak için bugün yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında askerlerin metan gazına maruz kaldığını, 5 kahraman askerin şehit olduğunu aktaran Çelik, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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