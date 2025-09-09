AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Katar Saldırısına Sert Tepki

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, " İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır" tepkisinde bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail'in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp, ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır." ifadesini kullandı.