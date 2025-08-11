AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef almasına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi yakınlarındaki basın çadırına düzenlediği saldırıda aralarında Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da bulunduğu 6 gazetecinin öldürülmesine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insanlığın sesi olmak için Gazze'de görev yapan gazetecilerin bulunduğu çadırı İsrail'in doğrudan hedef aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alçak saldırı sonucu 6 gazeteci hayatını kaybetti. Görevi başında insanlığın sesini duyurmak için şehit düşen gazetecilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Soykırım şebekesinin katilleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
