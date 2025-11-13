Çelik'ten Yangın Uçağı Pilotuna Başsağlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve orman teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.