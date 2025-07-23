AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Eskişehir'deki orman yangınında şehit olanlar için taziye mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Eskişehir'de yeşil vatanımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Eskişehir'de yeşil vatanımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Eskişehir'de yeşil vatanımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun."
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel