AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki Açıklaması Güncel Haberler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ve bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ve bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Danimarka, alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz. Faşizmin Avrupa'yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar." Kaynak: AA / Güncel Ömer Çelik Danimarka AK Parti Türkiye Güncel Haberler

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