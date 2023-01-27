AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ve bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ve bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Danimarka, alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz. Faşizmin Avrupa'yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar."
Kaynak: AA / Güncel