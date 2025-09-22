AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile mukayese edilmesine tepki Açıklaması

Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz.

Çelik, NSosyal hesabından, bir televizyon kanalında yapılan yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mukayese edilmesine tepki gösterdi.

Ömer Çelik, mesajında şunları kaydetti:

"Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz. İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir. İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

