AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Çekmeköy'de şehit olan polis için taziye mesajı

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Emre Albayrak'a rahmet diledi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu şehit olan kahraman polisimiz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, güvenlik güçlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

