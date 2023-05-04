AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Batı basınının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayınlarına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Batı basınının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayınlarına ilişkin, "Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batılı dergiler ve gazetelerin yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olduğunu belirtti.

Batılı yayınlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yorumlara yer verildiğini bildiren Çelik, şöyle devam etti:

"Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nice sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar."