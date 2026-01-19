Çelik'ten Suriye'deki Kürtlere Destek

(ANKARA) - Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yayımladığı kararnameyle Kürt vatandaşların haklarının güvence altına alınmasını, geçmişteki inkar politikalarının sona erdiğinin göstergesi" olarak değerlendirerek, " Suriye'de Kürtlerin haklarını güvence altına alan kararname önemli bir adım" dedi. Çelik, "tek devlet, tek ordu" ilkesine aykırı yapılara karşı mücadelenin Suriye'nin birliği açısından hayati olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yayımladığı kararnameyle Suriye'deki Kürt vatandaşların haklarının güvence altına alınmasının önemli bir adım olduğunu belirtti.

Çelik, Baas yönetimi döneminde Kürtlerin temel haklardan mahrum bırakıldığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Şara'nın kararnamesinde yer alan, 'Suriyeli Kürt vatandaşların Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olduğu ve kültürel ile dilsel kimliklerinin birleşik Suriye ulusal kimliğinin bir unsuru olarak kabul edildiği' yönündeki ifade, geçmişteki inkar ve ret politikalarının sona erdiğinin açık göstergesidir" ifadesini kullandı.

Bu yaklaşımın Suriye'deki tüm etnik ve mezhebi gruplar için kapsayıcı bir anlayışın benimseneceğinin kanıtı olduğunu belirten Çelik, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminden itibaren, (Beşar) Esad yönetimiyle yapılan görüşmelerde de Suriye'deki Kürtlerin haklarını ısrarla gündeme getirdiğini" anımsattı.

"Suriye yönetiminin devrim sonrası ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını" ifade eden Çelik, "bunların başında terör örgütlerinin istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin geldiğini" belirtti.

DEAŞ'la mücadelenin kesintisiz sürmesinin bir zorunluluk olduğuna işaret eden Çelik, "Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) faaliyetleri ve 'talimat aldığı odakların siyasi hedeflerinin' hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturduğunu" kaydetti.

"SDG'nin 'devlet içinde devlet, ordu içinde ordu' anlayışıyla hareket etmesinin Suriye'nin 'tek devlet, tek ordu' ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan Çelik, "Bir ülkede iki devlet ve iki ordunun varlığı iç savaşa yol açar. Terör örgütlerinin paralel devlet ya da ordu gibi hareket etmesi, kötülük üreten projelerin aparatı olduklarının göstergesidir" ifadesini kullandı.

Çelik, "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedeflerinin birbirinden ayrılamayacağını belirterek, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak bu süreci sabote ettiğini savundu.

Suriye yönetiminin terörle mücadele operasyonlarıyla bu girişimlerin engellendiğini ifade eden Çelik, "Terör örgütleri hiçbir etnik ya da dini grubun temsilcisi olamaz" ifadesini kullandı.

Açıklamasında, kapsayıcı bir toplumsal ve anayasal modelle Arap, Türkmen ve Kürtlerin, tüm din ve mezhep mensuplarıyla birlikte bir ve bütün Suriye'nin eşit ve onurlu unsurları olması gerektiğini kaydeden Çelik, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından duyurulan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması"nın Suriye'nin birliği açısından önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Çelik, Suriye'de birlik ve bütünlüğü güçlendirecek, terörü ortadan kaldırmaya yönelik her adımın kıymetli olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge halklarına yönelik "kardeşlik siyaseti"nin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Ömer Çelik, Türkiye'nin, komşu ve kardeş ülkelerin terör ve emperyalist vesayetlerden arınmış, huzurlu ve müreffeh bir geleceğe sahip olması için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.