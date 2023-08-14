AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin güçlenmesi için, milletimizin bu büyük yürüyüşünde kaderdaşlık ve duygudaşlığımızın artması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye'nin güçlenmesi için, milletimizin bu büyük yürüyüşünde kaderdaşlık ve duygudaşlığımızın artması için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çelik, partisinin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaç yaş alırsa alsın Ak Parti'nin her zaman genç ve dinamik olduğunu belirtti.

Bir siyasi hareket olarak büyük bir Türkiye ve dünya markası olan Ak Parti'nin, büyük demokrasi hareketinin kuruluşunun 22. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kaç yaş alırsa alsın AK Parti hep 18 yaşında. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de milletimiz için refah ve adalet arayışıyla bir yola çıktık. Kuşkusuz bu hareketi millet kurdu, tabelasını biz astık. AK Parti, Türkiye'deki demokrasi tarihinin çok önemli safhalarının belirleyicisi oldu. Güçlü siyasi yürüyüşüyle demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin güçlenmesi için olağanüstü bir mücadele verdi. Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde her türlü vesayete, siyasi suikast girişimlerine, demokrasimizi baltalamaya çalışanlara ve Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanlara karşı en güçlü mücadeleyi verdik."

"2001'de nasıl bir vizyon ve heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı noktadayız"

Çelik, AK Parti'nin her zaman milli iradeye koşulsuz bağlılığın adresi ve eser siyasetinin partisi olduğunu aktardı.

AK Parti'nin Türkiye Cumhuriyetini yeni ufuklara taşıma iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hükümetlerimiz, geçtiğimiz 22 yıl boyunca milletimizin hayallerinin gerçekleşmesi için her alanda tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza attı. 14 Ağustos 2001'de nasıl bir anlayış, vizyon ve heyecan ile yola çıktıysak bugün de aynı noktadayız. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde ülkemizi yeni ufuklara taşımaya devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlenmesi için, milletimizin bu büyük yürüyüşünde kaderdaşlık ve duygudaşlığımızın artması için mücadele etmeye devam edeceğiz."