AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bölgemizde çok dinamik olaylar oluyor, tüm bu olaylar karşısında bütün komşularımızla ilgili olduğu gibi yakın bölgemizdeki olaylarla ilgili hazırlıklarımızı en üst düzeyde tutuyoruz." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP'nin, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya Alevilerle ilgili söylemleri, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'a da emekliler konusundaki açıklamalarıyla ilgili eleştirileri oldu. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ilişkin Çelik, AK Parti'nin Aleviler konusundaki sahiplenmesi ve hassasiyetinin son derece açık şekilde ifade edildiğini hatırlattı.

Ömer Çelik, bu konuda ayrımcılıkların kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye başkanlığı zamanından beri ortaya koyduğu gayretlerin çok yüksek olduğunu belirtti.

Emeklilerle ilgili konuda bütçenin imkanları içinde elden gelenin yapılmaya çalışıldığını dile getiren Çelik, "Bu çerçevede ekonomik programın ilerlemesine, ekonomik program çerçevesindeki iyileşmelere bağlı olarak hiçbir zaman emeklimizi, esnafımızı, işçimizi, çiftçimizi yalnız bırakmayacağız. Bütün bu hassasiyetler net biçimde ortadayken bizim arkadaşlarımızı, Grup Başkanvekilimiz Leyla Hanımı, Genel Sekreterimiz Eyyüp Bey'i çirkin bir dille hedef almalarının herhangi bir geçerliliği yok bizim için, bu yok hükmündedir." diye konuştu.

Usta ve İnan'ın bu görevlere kendi siyasi kabiliyetleri ve emekleriyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiriyle getirildiğini, görevlerini de haklarıyla yaptığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla burada emekli canlarımız, Alevi canlarımız üzerinden AK Parti'ye dönük bir tartışma açılması, arkadaşlarımıza dönüp çirkin bir dil kullanılması tümüyle reddettiğimiz bir konudur. Biz, Alevi canlarımızla da biriz, beraberiz. Bütün dikkatimiz, bütün siyasi hayatımız boyunca da en önemli önceliklerden bir tanesi emeklilerimizle yürüdüğümüz yolda, onların her zaman yanında olmaktır. Arkadaşlarımıza dönük bu çirkin ifadeleri, kullananlara iade ediyoruz."

"Özgür Özel artık kendince bir tür falcılığa başlamış"

"İran'da yaşanan olayların Türkiye'ye olası etkilerine dair bir hazırlık olup olmadığına yönelik" soru üzerine Çelik, İran'da yaşananları çok yakından takip ettiklerini, İran halkının herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamasının en büyük hassasiyetlerinden biri olduğunu söyledi.

Çelik, İran'da yaşananları halletmesi gerekenlerin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ifade ettiği gibi İran toplum hayatı ve İran Devlet hayatının kendi öz dinamikleri olduğunu dile getirdi.

Dışarıdan müdahalenin ya da İsrail'in bahsettiği gibi birtakım yaklaşımların son derece olumsuz sonuçlar doğuracağına işaret eden Çelik, "Bölgemizde çok dinamik olaylar oluyor, tüm bu olaylar karşısında bütün komşularımızla ilgili olduğu gibi yakın bölgemizdeki olaylarla ilgili hazırlıklarımızı en üst düzeyde tutuyoruz." ifadesini kullandı.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 'Baas rejimleri çöktükten sonra bölgede seküler olarak CHP ve DEM Parti kaldı'" şeklindeki söylemlerine ilişkin Çelik, bunu, son yıllarda yapılan en vahim açıklama olarak değerlendirdiğini aktardı.

Söz konusu söylemin çok yanlış, sıkıntılı, CHP'ye gönül veren vatandaşlara büyük haksızlık olduğunu dile getiren Çelik, bunun sekülarizmin, laikliğin, demokrasinin ne olduğunu anlamamış bir zihniyetin ürünü olduğunu ifade etti.

Ömer Çelik, "Özel'in 'Tayyip Bey dua ediyor yağmur yağmasın, Ankara susuz kalsın, İstanbul susuz kalsın' şeklinde bir söylemi olmuştu. Bu konuya dair bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Özgür Özel artık kendince bir tür falcılığa başlamış, bilmediği konularda konuşuyor. Burada net bir şey söylemek gerekirse, kendi belediyelerinin beceriksizliğini örtme bakımından söylemeyeceği yalan olmadığını, burada da bir sınır tanımadığını gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın açık bir şekilde bütün milletimize hitap ederken yaptığı dualar, her zaman konuşmaların içinde, konuşmalarının sonunda milletimizin hayrı içindir, bölgemizin hayrı içindir. Cumhurbaşkanımız, bu memleketin beceriksizlerin eline kalmaması için, bu memleketin Yassıada zihniyetinin eline kalmaması için dua ediyor ama milletimize kötülük anlamına gelen herhangi bir duası olmaz, böyle bir şey söz konusu olmaz. Özgür Özel'in söylediği şey siyasi yalanın artık zirve noktası olduğu gibi, büyük bir iftira söz konusu olduğu gibi, maalesef siyaset alanının dışına çıkan, başka motivasyonlarla hareket eden bir tutum içerisinde de olduğu görülüyor."

(Sürecek)