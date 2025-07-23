AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Suriye talep ettiği sürece Türkiye'nin desteği yanındadır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu konuda hem Suriyeli kardeşlerine destek vermek için bunu yerine getirecektir hem de Türkiye'nin milli güvenliği açısından orada bir istikrarsızlık oluşmaması için." ifadelerini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na ilişkin, parti genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Schengen vizesine sağlanan kolaylıklar ve Eurofighter sürecinde atılan adımlara ilişkin değerlendirmesi istenen Çelik, uzun zamandır NATO müttefikleri arasında özellikle ambargo ve yaptırım gibi uygulamaların olmaması gerektiğini ifade ettiklerini anımsattı.

Çelik, AK Parti iktidarları döneminde tabanca alımıyla ilgili başvurunun bir ülkenin senatosu tarafından reddedildiğini hatırlatarak, o günden bugüne savunma sanayisinin büyük devrimler gerçekleştirdiğini belirtti.

İstanbul'da bugün de bu büyük devrimlerin sergilendiği Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın devam ettiğini ifade eden Çelik, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin temsilcilerinin fuarı ziyaret ederek hem Türkiye'nin geldiği noktayı hem de bütün bu tabloyu güçlü bir şekilde görmek istediklerini söyledi.

Müttefikler arasında yaptırım ya da engelleme gibi birtakım davranışların yanlış olduğunu ifade ettiklerini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Eurofighter konusunda gelinen noktanın bu birtakım ilkel yaklaşımları aşma bakımından kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlar, F-35 ve F-16 gibi diğer konularda da gerçekleşmelidir. Türkiye bütün bunları kendi milli egemenliği ve milli güvenliği için gerçekleştirmektedir. Bugün, İHA'larımız ve SİHA'larımızla dünyada savaş konseptini belirleyen önde gelen ülkelerdeniz. Bütün bu kazanımlar aslında Türkiye'nin sadece sıradan bir müttefik ve dayanışma odağı olmadığını, aslında kavram, yaklaşım değiştiren çerçeve ortaya koyan büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Bu bakımdan gelinen nokta, geç kalmış ama şu aşamada Eurofighter ve diğer konularla ilgili iyi bir noktadır."

Schengen vizesi konusundaki gelişmelere de değinen Çelik, uluslararası ticaretin tehdit altında olduğuna dikkati çekti. Uluslararası tedarik yollarının çıkan savaşlar ve krizler yüzünden bir sürü çatlaklarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Çelik, şunları söyledi:

"Uluslararası ticareti güçlendirecek her şey dünya barışına hizmet eder. 300-500 yıllık bir perspektiften baktığınızda büyük savaşların bir sebebi de bölgesel ve küresel ticaretin engellenmesi ve tıkanması sebebiyledir. Bu da savaşları tetikleyen bir şeydir. Dünya barışını korumanın bir yolu, uluslararası, küresel ve bölgesel ticareti son derece sağlam ve akışkan bir noktada tutmaktır. Bu bakımdan Schengen ve benzeri vize uygulamalarının bu şekilde yumuşaması bölgesel akışkanlık açısından son derece kıymetlidir. Diğer kısıtlamaların da kalkması daha iyi olacak."

"Türkiye'nin milli meselelerine destek veren herkese teşekkür ederiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Eurofighter anlaşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine teşekkür etmesi gerektiği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Özgür Özel, Eurofighter konusunda destek verdik. Sayın Erdoğan'ın bize teşekkür etmesi gerekiyor" demiş. Biz tabi Türkiye'nin milli meselelerine destek veren herkese esasında prensip olarak teşekkür ederiz. Biz Sayın Özgür Özel'in yurt dışı ziyaretlerinde Türkiye'nin milli meselelerine destek veren sözlerini değil Türkiye'yi dışarı şikayet eden sözlerini hatırlıyoruz. Keşke daha çok Türkiye'ye destek veren sözleriyle öne çıkmasını hatırlasaydık.

Sayın Özgür Özel, Türkiye'de gerçekleştirdiği büyük devrimler bakımından Sayın Cumhurbaşkanımıza binlerce kere, büyük harflerle teşekkürünü duymak isteriz. Onun dışında biz Türkiye için memleketimizin iyiliği için konuşan herkese tabi ki teşekkür ederiz. Keşke Sayın Özgür Özel'in yurt dışı ziyaretlerinde Türkiye'yi şikayet eden sözleri hafızalarda ve kayıtlarda olmasaydı."

"Hukuki tartışmayı takip ediyoruz"

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin annesinin infaz yasasının değiştirilmesine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Ahmet Minguzzi evladımıza bir kere daha rahmet diliyorum. Bütün Türkiye'nin evladı oldu artık. Ailesine bir kere daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Annesinin hanımefendinin konuşmalarını değerlendirmelerini yakından takip ediyoruz. Ahmet evladımızla ilgili söylediği şeyler gerçekten çok etkileyici. Rahmetlinin gözünde bir leke var biliyorsunuz. Ona 'Bu leke niye oldu?' denildiğinde 'Peygamber beni gözümden öptü' dermiş. Peygamberin gözünden öptüğü Ahmet Minguzzi evladımıza Cenabıallah'tan rahmet diliyoruz.

Hukuki tartışmayı takip ediyoruz. Türkiye'nin kendi içindeki mevzuat, kanunlarla bu konudaki bahsedilen konuyla ilgili evrensel düzenlemelerle uyumlu olarak gerçekleştirilmiş düzenlemeler. Bu konuya özel bir değerlendirme bizim kendi yetkili kurullarımızda yapılmadı. Bütün hukukçu arkadaşlarımız, bütün bu tartışmayı yakından takip ediyorlar."

"Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve milli egemenliğine tam destek veriyoruz"

Bir gazetecinin "Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den askeri destek gelirse destek sağlayabiliriz mesajı vermişti. Bugün de Suriye'den resmi destek talebi geldi. Bu desteğin içeriği tam olarak ne olacak? "sorusu üzerine de Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve milli egemenliğine tam destek veriyoruz. Dolayısıyla, Suriye'den bütün halkların, mezheplerin, etnik grupların temsil edildiği kapsayıcı bir hükümet olsun. Milli egemenliği, 'Suriye Suriyelilerindir' ilkesi etrafında işlesin. Bir tarafından bazı Avrupa devletleri bir tarafından Siyonist lobi, bir tarafından başka devletler Suriye'yi çekiştirmesinler. Altyapısı ve kendisine gelmesi açısından Suriye'ye destek verilsin. Suriye'nin siyasi sistemine destek verilsin. Suriye'yi Suriyelilerin yönetebileceği, kurumların oluşması, gelişmesi ve olgunlaşması bakımından gerekenler yapılsın."

Çelik, Suriye'nin çok yorulduğunu ve yıprandığını, savunma ve güvenlik konusundaki taleplerinde Türkiye'nin kardeş Suriye'ye yardımcı olacağını defalarca ifade ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin yanındayız diyerek en kapsamlı bir şekilde bunu ortaya koydu. Bugün de kendileri Türkiye'nin bu konudaki desteğini ifade ettiler. Biz buna yardım bile demiyoruz. Kardeşin, kardeşe yardımı olmaz, desteği olur diyoruz. Mesele sadece belli silahların verilmesi meselesi değil o çok sonucu olur meselenin. Savunma kapasitesinin bütün eklemlerinden bütün unsurlarından bahsediyoruz. Kardeş Suriye talep ettiği sürece Türkiye'nin desteği yanındadır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda hem Suriyeli kardeşlerine destek vermek için bunu yerine getirecektir hem de Türkiye'nin milli güvenliği açısından orada bir istikrarsızlık oluşmaması için."

(Bitti)