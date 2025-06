Ömer Çelik'ten Yeni Anayasa Açıklaması: Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Her ne olursa olsun bizim buradaki ilkemiz tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesidir. Yeni anayasayı bu çerçevede yapacağız. Bu çerçevenin dışına çıkan bir arayışımız kesinlikle söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na ilişkin, parti genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Basın mensuplarının Suriye ve SDG'ye ilişkin sorusu üzerine Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getiren, Türkiye için tehdit oluşturan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki Kürtlerin kazanımları konusunda hassas olduğuna işaret etti.

Çelik, "Suriye'deki Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların, Sünnilerin, Alevilerin, Dürzilerin, Nusayrilerin hepsinin kazanımlarından yanayız ama Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü içerisinde bundan yanayız. SDG buna aykırı bir tutum teşkil ediyor. Dolayısıyla onların Suriye yönetimiyle yaptıkları anlaşma çerçevesinde bu fesih ve silah bırakma sürecine katılıp geri kalanların da Suriye'nin bir parçası olması gerekir. Ondan sonra o meşru yapıyla tabii ki Türkiye Cumhuriyeti makamları temas kurarlar ama şu andaki bahsedilen gibi bir temas söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı

"İstanbul'da bir barış masası görebilecek miyiz?" sorusu üzerine Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna tarafıyla görüşen tek lider olduğunu dile getirdi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere Rusya-Ukrayna Savaşı'nın masada çözülmesi gerektiğini söylediğini belirterek, şöyle devam etti:

"O aşamaya gelindiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Başkan Trump'ın, Başkan Zelenskiy'nin ve Başkan Putin'in İstanbul'da buluşma konusunda iradeleri var. Ama her tarafın söylediği daha olgunlaşması gereken süreçler var. Şu andaki heyetlerin halledeceği işler var. Belki daha sonra Dışişleri Bakanları düzeyinde ya da başka düzeyde halledilecek meseleler var. Yani siyasi, savaşla ilgili ve barışın nasıl tesis edileceğiyle ilgili konular var. O aşamaya geldikten sonra liderler aşamasına geçilecektir. İstanbul'daki toplantıdan bir gün önce çok ağır bir saldırı oldu. Ama ona rağmen İstanbul'daki masa yıkılmadı, İstanbul'daki masa ortadan kalkmadı. Yine esir değişimiyle ilgili kararlar alındı, başka konularda kararlar alındı. Tabii ki barışın bugün yarın temin edilmesi konusunda bir noktada değiliz ama o noktaya doğru adım adım gittiğimiz bir iradeye işaret ediyor İstanbul masası."

Yeni anayasa çalışmaları

Yeni anayasa çalışmaları ve bu konuda oluşturulan komisyonun ne zaman toplanacağına yönelik soru üzerine Çelik, AK Parti'nin yeni bir anayasa yapılması konusunda iyi bir tecrübesinin olduğuna dikkati çekti.

Çelik, "Yeni anayasanın yapılması gelecek nesillere bir borçtur. Yeni Türkiye'nin bir bakıma nüfus kimliği olması bakımından, nüfus cüzdanı olması bakımından... Bunu söyleyince konuyu bambaşka yerlere çekiyorlar. Çeşitli müzakereler, pazarlıklardan falan bahsediyorlar. Onlara karşı net prensibi söyleyeyim, her ne olursa olsun bizim buradaki ilkemiz tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesidir. Yeni anayasayı bu çerçevede yapacağız. Bu çerçevenin dışında çıkan bir arayışımız kesinlikle söz konusu değil." dedi.

"Her kesimin görüşü alınacak"

Yeni anayasa konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir komisyon teşekkül ettirildiğine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Sivil bir anayasanın olması, vatandaşın onayıyla vatandaşın iradesiyle gerçekleşmiş bir anayasanın ortaya çıkması demektir. Her türlü siyasi karar ve onaya arkasından vatandaşın referandumla da onay verdiği bir çerçevedir. Bu çerçevede her kesimin görüşü alınacak. Bu konuda büyük bir müktesebata sahibiz. Geçmiş dönemde de Meclis'te komisyon varken her seferinde biz ödevlerimizi zamanında yetiştirdik. O zaman maalesef CHP yetiştirmedi. Şimdi de hiç kimsenin 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı parlamenter sistem istiyoruz' diye anayasadan kaçması doğru bir şey değil."

Çelik, yeni anayasanın ilk toplantısını Kurban Bayramı'ndan sonra yapacaklarını belirterek, genel bir çerçeve çizeceklerini, ihtiyaç oldukça sık sık toplanacaklarını bildirdi.

Yeni anayasanın uzun yıllardır konuşulduğuna dikkati çeken Çelik, "Anayasa sadece bugün konuşulmuyor ki biz iktidara geldiğimiz günden beri anayasa meselesi konuşuluyor. Partiler ziyaret edildi, Meclis'te komisyon kuruldu, defalarca taslaklar çıktı, akademisyenler toplantı yaptı, partiler destek verdi. Dolayısıyla buna yoğun bir mesai ve emek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, konuşmasının ardından herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

