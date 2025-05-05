AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin somutlaşmasını günler içerisinde bekliyoruz." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısına ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Siyaset kurumunun her türlü şiddet karşısında birlik ve beraberlik içinde olmasının son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı sadece Özel'e ve CHP'ye yapılmış değil, topyekun bütün siyaset kurumuna, demokrasiye yapıldığı için, kendilerine yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bu saldırıyı ve sosyal medyadan Özel'in ailesine yönelik tehdit ve çirkin ifadeleri lanetleyen Çelik, "Kuşkusuz emniyetimizin ilgili birimleri bunu çok yakından takip ediyor. Bakanımız da açıkladı. Bunlarla ilgili hukuk önünde gereği yapılacaktır. Saldırganın da hukuk önünde hesap vermesi, hepimiz açısından takip edilmesi gereken bir süreçtir." diye konuştu.

Çelik, terörsüz Türkiye sürecini çok yakından takip ettiklerini belirterek, "İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin somutlaşmasını günler içerisinde bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının bir sonucunun da terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak olduğuna işaret eden Çelik, bunun bölge için de ilham kaynağı olacağını dile getirdi.

Geçmişten beri birtakım dış güçlerin, emperyalist emelleri gerçekleştirmek için vekalet savaşlarını, terör örgütleri, mezhep grupları ve radikal etnik gruplar üzerinden vermeye çalıştığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Bunun bölge halkına hiçbir faydası yoktur. Yakın bölgemizde, Orta Doğu'da Mezopotamya'da, Akdeniz'de ortaya koyulan bu denklemlerin hepsi çıkar ve sömürü odaklı, acımasız denklemlerdir. Dünyayı cehenneme çevirmeye çalışanların attığı sis bombaları, provokasyonlardır. O yüzden Terörsüz Türkiye hedefine iç cepheyi güçlendirme temelinde ulaşma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Terörün ortadan kalkmasıyla, bunun somut olarak gerçekleşmesiyle, siyasi sistemimiz ve demokrasimiz üzerindeki siyasi tansiyon da ortadan kalkacaktır. Bu siyasi tansiyonun kalkması, demokrasimize ve siyasi hayatımıza yepyeni siyasi enerjiler verecektir."

"Sırrı Süreyya Önder'in süreçlere katkısı büyüktü"

Çelik, PKK'nın bütün şubeleriyle, tüm terör ve illegal unsurlarıyla silah bırakması ve kendisini feshetmesinin bir dönüm noktası olacağının altını çizdi.

Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme çağrısını Mecliste yapmasından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin stratejik ve tarihi çağrısının, siyasi denklemde yeni tablo ortaya çıkardığına işaret eden Çelik, asıl odaklandıkları konunun, devletin temel niteliklerini, milletin asli değerlerini koruyarak bu yolda ilerlemek olduğunu söyledi.

Çelik, bir basın mensubunun "Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası Terörsüz Türkiye süreci nasıl ilerleyecek?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Rahmetlinin kişisel kapasitesinin bu tip süreçlere katkısı büyüktü. Özellikle son zamanlarda Mecliste oturum bitince 'buluşalım, konuşalım' diye haberleşiyorduk. Bir arkadaşımızın odasında sabahın ilk saatlerine kadar arkadaşlarla bir takım konuları görüşüyorduk. Sık sık hastalığı gündeme geldiğinde, dikkat etmesi gerektiğini ifade ettiğimizde, 'Bu konu sağlığımdan bile daha önemli' diyordu. Biz de sağlığına önem vermesi gerektiğini düşünüyorduk. Dolayısıyla bıraktığı en büyük vasiyetin 'sağlığımdan bile daha önemli' dediği Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması olduğunu düşünüyorum. Tabi ki onun katkısı kıymetliydi."

"Bugün CHP'yi hiçbir şekilde eleştirmeyeceğim"

Çelik, Özel'in saldırıdan sonraki açıklamalarının takdire şayan ve sağduyulu olduğunu belirterek, "Bugün CHP'yi hiçbir şekilde eleştirmeyeceğim, CHP'li arkadaşlarımıza bugün cevap vermeyeceğim. Çünkü daha dün bu saldırı gerçekleşti, saldırının hemen üstüne CHP'yi eleştirmek istemiyorum. CHP ile ilgili başka bir mesajımın öne çıkmasını istemiyorum." diye konuştu.

Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün gerçekleşen telefon konuşmasını da değerlendiren Çelik, görüşmenin çok kapsamlı olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel ilişkilere kadar değinilmedik konu kalmadığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Uzun bir görüşme gerçekleşti. Geçmişten de tanışıyorlar, beraber çalışmışlıkları da var, iki lider birbirlerini iyi tanıyor. Pek çok dosyada da geçmişte beraber çalıştıkları için ortak sonuca varmaya dönük belli stilleri de zaman içerisinde oluştu. O sebeple dış politikanın, bugün küresel gündemin başat konuları olan Gazze konusu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye konusu başta olmak üzere neredeyse tamamı küresel gündem, bölgesel gündem konuşuldu. Türkiye ile ikili ilişkiler konusunda bazı gündemlerimiz var, gerek yaptırımlar konusunda gerek diğer konularda. Bütün bu konular sürekli olarak gündemde tutuluyor ve ayrıntılı bir şekilde konuşuluyor. Ama sonuç olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump'ı Türkiye'ye davet etti ve kendisi de Sayın Cumhurbaşkanımızı Washington'da görmek istediğini söyledi. Bundan sonraki süreçte de gerek Suriye dosyası ile ilgili gerek Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili yakın temasta olunması gerektiğine dair de bir mutabakat çıktı."

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın görevine başladığını, Barrack'ın bölgedeki konulara hakim olduğunu belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımız da uygun bir vaktinde kendi takdirleriyle büyükelçiye randevu verecekler." dedi.

"O zamanki infaz düzenlemesiyle ilgili ortaya çıkan bir sonuç"

Çelik, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimlerden bir heyetin AK Parti'yi ziyaret ettiğini, ziyarette yerel yönetimler ve yargı alanındaki konuların ele alındığını anlattı.

"Yürüyen yargı süreçleriyle ilgili AK Parti içinde farklı fikir ayrılıkları olduğu belirtiliyor. Milletvekillerinin, grup başkanvekillerini ziyaret ettiği söyleniyor. Bununla ilgili değerlendirmeniz nasıl olur?" sorusu üzerine Çelik, "Bunların gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Hiçbir şekilde milletvekillerimizin herhangi bir grup başkanvekilimizle böyle bir teması olmamıştır. Böyle bir görüşme olmamıştır. Bunu net bir dille yalanlıyoruz." cevabını verdi.

Çelik, "Özgür Özel'e saldıran kişinin şartlı tahliye ile bırakılmış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu, o zamanki infaz düzenlemesiyle ilgili ortaya çıkan bir sonuç. Adalet Bakanımız bununla ilgili kapsamlı açıklama yaptı, ondan sonraki infaz düzenlemesinin değişimiyle ilgili. Çeşitli toplumsal dinamiklerin de değişmesi ile ilgili olarak ceza adalet dengesi açısından sürekli olarak yeni tartışmalar gündeme geliyor. Bunlar çok boyutlu meseleler, işin hukuki, psikolojik, sosyolojik tarafı var. Bunlar çok yönlü değerlendiriliyor her yargı paketinde de her reform paketinde de... Bu değerlendirmelerin neticelerini bu reform paketlerine yansıtıyoruz. Bunlar çalışılan konular. Tam olarak somutlaşıp ortaya çıktığı zaman sizinle paylaşırız."

(Bitti)