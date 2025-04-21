AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, "İnşallah bu ay içerisinde bu sürecin belli bir aşamaya geldiği birtakım gelişmeler olabilir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Normal Doğum Eylem Planı"na ilişkin soru üzerine Çelik, "Burada düşünülen şey annenin ve çocuğun, bebeğin sağlığını düşünme ve bu çerçevede bir yaklaşım geliştirme konusundadır." diye konuştu.

Konunun uzun zamandır dünyada da tartışıldığını, bu konuda hekimlerin karar vermesinin gerekliliğini vurgulayan Çelik, "Buradaki temel yaklaşım, hem annenin hem bebeğin sağlığını düşünerek gereksiz cerrahi müdahalelerin olmaması gerektiği konusunda bir hassasiyet geliştirmekle ilgilidir. Yoksa kadınlarımıza dönük bir dayatma ya da onların tercihlerine dönük bir müdahale gibi algılanması, bunun bazı siyasiler tarafından böyle sunulmaya çalışılması doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, konuyla ilgili "yanlış değerlendirme" yapılmamasını arzu ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Gerekli olmayan zamanlarda endikasyon üretecek şekilde birtakım tıbbi müdahaleler yapılıyor. Aslında bu tıbbi de değil gayri tıbbi bir müdahale olmuş oluyor. Tabii ki annenin, bebeğin sağlığı söz konusuysa doktor kararıyla bu işlemlere uygun yol her zaman mümkündür. Bunların yapılması söz konusu olacaktır. Burada önemli olan annenin ve bebeğin sağlığının korunmasıdır. Onun dışında ise gereksiz cerrahi müdahale, gereksiz bir şekilde başka sonuçlar doğuracak bir şey olmasın diye bu normal doğum konusunda farkındalık üretmek ve hassasiyet üretmek için bu cümleler kuruluyor, bu kampanyalar yapılıyor. Burada bizim için esas olan tabii ki annenin ve bebeğin sağlığının korunması ve hiçbir vatandaşımıza dönük olarak gerekli olmayan bir cerrahi işlemin söz konusu olmamasıdır. Onun dışında kadınlara dayatma yapılıyor ya da işte müdahale ediyor gibisinden yaklaşımlar doğru değildir."

"Ölçü AK Parti'dir, AK Parti'nin yaptığı mitingdir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP'nin Yozgat mitingine CHP yöneticilerinin taşındığı" yönündeki açıklamaların anımsatılması üzerine, bu konuda kendilerini ilgilendiren bir tarafın bulunmadığını söyledi.

CHP'li siyasetçiler ve yayın organlarının, CHP'nin Yozgat mitingini AK Parti'nin aynı yerde yaptığı mitingle kıyasladıklarını dile getiren Çelik, "Demek ki burada ölçü AK Parti'dir, AK Parti'nin yaptığı mitingdir. Biz meydanların partisiyiz, kitlelerin partisiyiz. Bu açıdan bakıldığında biz, kitlelerin partisi, meydanların partisi, büyük demokrasi yürüyüşlerinin, büyük demokrasi buluşmalarının, seçimlerdeki büyük demokratik başarıların partisi olarak Türkiye'nin en önemli referansı olmaya devam ediyoruz. Muhalefet partileri yaptığı mitingleri bile AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yaptığı mitinglerle mukayese etme ihtiyacı hissediyorlar." dedi.

"Sürecin belli bir aşamaya geldiği birtakım gelişmeler olabilir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlık hatırlatılarak, "İmralı heyetinin dördüncü kez bir ziyarette bulunduğunu biliyoruz. Bu ziyaretin ardından süreç hızlanır mı?" sorusuna, "İnşallah bu ay içerisinde bu sürecin belli bir aşamaya geldiği birtakım gelişmeler olabilir. Tabii bu süreçlerin belli bir takvimi yok." dedi.

Belli şeylerin olgunlaşmasıyla bazı şeylerin gündeme geldiğine işaret eden Çelik, "Bu ziyaret trafiği dahil olmak üzere bütün bunlar şununla ilgilidir, sonuçta Türkiye bu 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşsın. Terör örgütünün İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra kongresini toplaması ve kendisini feshetmesi bir dönüm noktası olacaktır. Silahların bırakılması bu çerçevede bir dönüm noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bölücü terör örgütünün silah bırakmasının bölgeyi terör üzerinden istikrarsızlaştırmak isteyenlerin aleyhine olduğunu vurgulayan Çelik, "Bölgede daha çok dayanışma, daha çok kardeşlik isteyenlerin, Türkiye'nin içinde birlik ve dirliğin pekişmesini isteyenlerin ve yakın coğrafyamızda kardeşliğin, dayanışmanın güçlenmesini isteyenlerin de lehine bir durum ortaya çıkaracaktır." diye konuştu.

AK Parti içerisinde sürecinin yakından takip edilmesi adına kurulmuş bir heyetin bulunduğunu aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Bu heyet söyleyebilirim ki hemen hemen günaşırı toplantı yaparak bu süreci yakından takip ediyor. Dediğim gibi bunu Türkiye'nin hem kendi açısından hem de bölgedeki dayanışma ve bölgedeki felaket senaryolarının engellenmesi açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade bunu güçlü bir şekilde sahiplenmektedir. DEM Parti'nin yaptığı ziyaretler çerçevesinde de burada bütün görüşler açık bir şekilde konuşulmuştur."

"Bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan odakların faaliyetleri de zeminsiz kalacaktır"

Konuyla ilgili muhalefet tarafından yanıltıcı yaklaşımların gündeme getirildiğini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Burada doğru siyaset üretmek lazım. Normal doğum meselesinden işte bu sürece kadar birçok alanda maalesef yalan siyaseti diyebileceğimiz birtakım işlere imza atılıyor. Buradaki esas mesele, Türkiye'nin içerisinde uzun zamandır demokrasinin ölçeğini büyüterek herhangi bir şekilde etnik temelli oluşturulmaya çalışılan bütün problemlerin önüne geçilmesi. Bizim yaklaşımımız baştan beri bu şekildedir. Burada iki nokta vardır. Bir tanesi kültürel problemlerin, yani gerek etnik alanda gerek mezhebi alanda gerek kimlik alanındaki kültürel problemlerin çözümü. Tek tek, tekil bir şekilde meselelerin ele alınması değil, daha yüksek bir perspektiften demokrasinin ölçeğinin büyütülmesi çerçevesindedir. Onun da etnik ya da mezhebi ya da kimlikçi birtakım referanslarla değil, demokratik standartların yükseltilmesi ile yani reform siyasetiyle yapılması gerekir.

Bölge açısından baktığımızda ise terör örgütlerinin birtakım odaklar tarafından bölgeyi istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı terör örgütlerinin denklemden çıkarılması ve bölge halkları arasındaki dayanışmanın daha kuvvetli hale getirilmesi söz konusu olduğunda bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan odakların faaliyetleri de zeminsiz kalacaktır."

"Arınç'ın söyledikleri AK Parti'yi temsil eden görüş değil"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç???????'ın katıldığı bir televizyon programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerine ilişkin soru üzerine Çelik, Arınç'ın görüşlerinin AK Parti'yi yansıtmadığını vurguladı.

Çelik, "Bülent Bey'in söyledikleri AK Parti'yi, kurumlarını temsil eden görüş değil. Bunlar Bülent Bey'in kişisel görüşleri, dolayısıyla o değerlendirmeyi kendisine sormak gerekir. Bu şekilde değerlendirilen görüşlerin, AK Parti'nin kurumsal görüşleriyle hiçbir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

(Bitti)