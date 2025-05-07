AK Parti Sözcüsü Çelik, milletvekilleriyle istişare toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör örgütünün bütün unsurlarıyla, tüm şubeleri ve uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshini ilan etmesi gerekmektedir. Terör örgütünün feshini ilan etmesi ve silah bırakmasıyla ortaya çıkacak süreç, çok önemli bir aşamaya işaret edecektir." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıya, Bakanlar Kurulu, bazı MYK üyeleri ve 50 milletvekilinin katıldığını belirten Çelik, programda, milletvekillerinin iç ve dış politikayla ilgili değerlendirmeler yaptığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruları yanıtladığını söyledi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın büyük bir inisiyatifle sahip çıktığı ve öncülük ettiği "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşması için gereken hassasiyetin gösterilmesini ve bu sürece destek verilmesini istediğini belirtti.

"Terör örgütünün bütün unsurlarıyla feshini ilan etmesi gerekmektedir"

Sürecin bütün yönleriyle takip edildiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün bütün unsurlarıyla, tüm şubeleri ve uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshini ilan etmesi gerekmektedir. Terör örgütünün feshini ilan etmesi ve silah bırakmasıyla ortaya çıkacak süreç, çok önemli bir aşamaya işaret edecektir. Bu aşamadan sonra, bölgede terör örgütlerini vekalet savaşlarının parçası olarak kullananların emperyalist denklemlerinin bozulmasına yönelik yepyeni bir sayfa açılacaktır. Bu, bölge için büyük bir ilham kaynağı olacaktır. Bölgemizdeki kaynamanın ve bazı çatışmaların fay hatlarını tetiklemeye yönelik tüm kötücül projelerin engellenmesi açısından son derece stratejik bir gelişme olacaktır."

Ömer Çelik, terörün yarattığı yüksek tansiyonun, terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ortadan kalkacağını; bunun da demokrasinin daha güçlü bir siyasi enerjiyle donanmasına imkan sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, terörün sona ermesine yönelik olarak terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasına dair atacağı her somut adım, yeni olumlu karşılıkları ve adımları beraberinde getirecektir. Örgütün fesih ve silah bırakma kararını bir an önce açıklaması son derece önemlidir. Sürecin mutlaka somut biçimde gerçekleşmesi, sözde kalmaması gerekmektedir. Kararın açıklanmasının ardından, bunun sahada nasıl uygulanacağı devlet kurumları tarafından takip edilecek, organize edilecek ve süreç, devlet politikası gereği Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a raporlanacaktır."

"Pakistan'a yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Hindistan ve Pakistan arasında çıkan gerilime değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pakistan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Hindistan tarafı, bunu daha önceki terör saldırılarına karşılık olarak ifade ediyor. Fakat Pakistan tarafı terörün araştırılmasıyla ilgili kapsamlı bir komisyon kurulmasını ve araştırılmasını istemişti. Doğru olan da buydu. Bunun araştırılmasıyla ilgili mekanizmanın hayata geçmesi ve kapsamlı bir şekilde araştırılması ve soruşturulması gerekiyordu. Bunun yapılmaması üzerine sivil alanları ve sivil yapıları, sivil kişileri hedefleyecek şekilde füzelerle ve savaş uçaklarıyla Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı saldırı, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunu şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. Tansiyonun daha fazla yükselmemesi için gereken adımların atılması gerekir. Hindistan'ın yaptığı saldırı, sorumsuzca tansiyonu yükselten kışkırtıcı bir saldırıdır. Bundan sonra bölgede savaşı tetikleyecek bir tablonun ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz."

Ömer Çelik, bir basın mensubunun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Bahçeli ile yaptığı görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ele alındı mı?" sorusu üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Devlet Bahçeli sık sık hem külliyede hem Sayın Bahçeli'nin konutunda bir araya geliyor. Bütün siyasi konuların üzerinden geçiliyor. Cumhur İttifakı'nın şu anda birinci maddesi, aynı zamanda bir devlet politikası olan Terörsüz Türkiye sürecidir. Tabii ki bunun ele alındığını değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.