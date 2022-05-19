AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mesele, yeni üye olmak isteyenlerin terör örgütlerin verdikleri desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir"
AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.
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AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel