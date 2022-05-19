AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC, egemen bir devlettir. Onlar duymak istemese de bu böyledir"
AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.
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AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel