AK Parti Sözcüsü Çelik İzmir'de şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'deki polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polislere Allah'tan rahmet diledi.

Çelik, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"İzmir'de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
