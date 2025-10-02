AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Uyarı: Alıkoyulan Yolcuların Serbest Bırakılması Gerekiyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, alıkonulan vatandaşların ve diğer yolcuların derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Çelik, bu olayın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel