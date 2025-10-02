Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Uyarı: Alıkoyulan Yolcuların Serbest Bırakılması Gerekiyor

Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, alıkonulan vatandaşların ve diğer yolcuların derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Çelik, bu olayın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: " İsrail'in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir"

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
