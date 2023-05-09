AK Parti Sözcüsü Çelik İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güvenlik güçlerinin saldırganlığını kınıyoruz. İsrail güvenlik güçleri Gazze'ye saldırarak 13 masum insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz." ifadelerine yer verdi.