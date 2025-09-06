Çelik'ten Ayşenur Ezgi Eygi'yi Anma
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı.
Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık adına Filistinlilere destek olurken İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi'yi rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel