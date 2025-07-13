AK Parti Sözcüsü Çelik, gündemi değerlendirdi: (1)

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda terörsüz bölge için de bir model oluşturacağını ifade etmişti. Bu çerçevede sürecin bölgedeki Türkmenler, Kürtler, Araplar, Aleviler Sünniler, Şiiler, bütün mezhep grupları arasında doğuracağı atmosferin, işbirliğinin önemi yakın çevremiz tarafından takdir ediliyor." dedi.

Çelik, Ak Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın düzenlendiği Kızılcahamam ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kampta bugün yapılacak sunumların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında genel değerlendirme yapılacağını ifade eden Çelik, Erdoğan'ın yapacağı kapanış konuşmasının ardından toplantının sona ereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açılış konuşmasının, dünyanın her tarafında çok geniş yankı bulduğunu dile getiren Çelik, Terörsüz Türkiye konusunda Türkiye'nin geldiği noktanın uluslararası platformlarda destek gördüğünü belirtti.

Her tarafta çatışmaların yoğun bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemde Türkiye'nin kendi yumuşak gücünü, yeteneklerini kullanarak terör meselesini sona erdirme konusunda ortaya koyduğu perspektifin, dünyanın her tarafından geniş bir şekilde ilgiyle karşılandığını gördüklerini vurgulayan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Silahların imhası ve teslim edilme sürecinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekiyor. PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla silahlarını teslim etmesi, bütün illegal, ideolojik ve finansal yapılanmalarıyla terörün tamamen ortadan kalkması Terörsüz Türkiye tablosunun ortaya çıkması, bölgemiz için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda terörsüz bölge için de bir model oluşturacağını ifade etmişti. Bu çerçevede sürecin bölgedeki Türkmenler, Kürtler, Araplar, Aleviler, Sünniler, Şiiler, bütün mezhep grupları arasında doğuracağı atmosferin, işbirliğinin önemi yakın çevremiz tarafından takdir ediliyor. Bu süreçte Irak makamlarının ilgisi ve desteği oldu. Hem merkezi yönetime hem de Kuzey Irak'taki yönetime teşekkürlerimizi iletiyoruz. Suriye'den, Azerbaycan'dan verilen destekler ilk destekler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün çizdiği çerçevede, bütün bu süreci bundan sonrasında kesintisiz bir biçimde hep beraber sürdüreceğiz."

Pervin Buldan'ın açıklaması

Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasının ardından DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, 'Bu ittifak süreç ittifakıdır, başka bir ittifak olarak algılanmamalı' dedi, değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye'ye dönük eleştirileri zikrederken 'Bazıları, esasında terörün bitmesini çok arzu etmiyorlar. Çünkü terör bittiği zaman işsiz kalacaklarını düşünüyorlar' dedi. Bunun çift taraflı istismarı vardır. Birincisi terörün varlığından ve terörün desteklenmesinden nemalananlar vardır. Bir de 'terör bitsin' cümlesini bir başlık olarak kullanıp onun arkasından devletin meşru egemenlik alanı ve hukuk sistemi içerisinde yürütülen her süreci bile haksız ve hadsiz bir şekilde ihanet olarak suçlayan, meseleleri sürekli tıkanma noktasına götürmeye çalışan bir yaklaşım vardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, sürecin bu şekilde devam etmesi ve tamamlanmasıyla bütün bu istismar alanlarının kapanacağını ve bu şekilde buradan kendilerine bir misyon üretmeye çalışanların esasında birbirine zıt gibi gözükse de terörün varlığından kendilerine siyasal alan ve başka iktidar alanları oluşturmaya çalışanların işsiz kalacağından bahsetti. Onların bu istismarları söz konusu olsa bile Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesi, arkasından DEM Parti'nin çeşitli partileri ziyaret ederek yürüttüğü istişare sürecinin bundan sonrasında da yürütülmesi için aynı çerçeveyi koruyacağını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasındaki çerçeve de Terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesi ile ilgili bir çerçeve."

(Sürecek)