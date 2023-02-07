AK Parti Sözcüsü Çelik, depremlerin ardından Adana'daki çalışmaları inceledi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "Enkazlara müdahale konusunda uzman ekipler çok titiz bir çalışma yapıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "Enkazlara müdahale konusunda uzman ekipler çok titiz bir çalışma yapıyor. Hepimizin onlara yardımcı olması lazım." dedi.

Adana TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne gelen Çelik, fuar alanında kalan depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, ihtiyaçlarla ilgili çeşitli birimlerin raporlama yaptığını hatırlattı.

O raporlamaların yanı sıra sahada gezerek ihtiyaçları yerinde görmeye çalıştıklarını ifade eden Çelik, "Tabii çok büyük bir afet, büyük bir imtihanın içindeyiz. Pek çok eksiklik söz konusu olabiliyor. Çünkü yeni yeni enkazların orada sevdiklerini bekleyen vatandaşlarımızdan buraya gelenler oluyor. Buralar onların kalması için hazırlandı. Oteller nitekim aynı şekilde, başka yerleşim yerleri de hazır. Bu çerçevede inşallah hızlıca bunun giderilmesi için burada bir koordinasyon oluşturuyoruz." diye konuştu.

Çelik, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için bakanlıkların, büyükşehir ve diğer belediyelerin bütün imkanlarının kullanıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Afetin büyüklüğü, başka illerde ihtiyaç duyulan eleman sayısı, ekipman sayısı, bütün bunlar düşünüldüğünde neredeyse karşımızdaki tablo Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden bir tanesi, tarihimizin en büyük felaketlerinden bir tanesi. Bunun çözülmesi için de tabii ki yüksek bir kapasite ortaya koyuluyor ama gerçekten büyük bir afetle, büyük bir imtihanla hepimiz karşı karşıyayız. Bunun için de herkes elinden geleni yapıyor. Yani bakanlıkların imkanları, devletin imkanları, belediyelerin imkanları, sivil toplum örgütlerinin imkanları koordine edilerek buna müdahale edilmeye çalışılıyor. Tabii ki eksiklikler var. Tabii ki onların giderilmesi için her gün kriz yönetimini güncellemek gerekiyor. En önemlisi şu anda buradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması kadar enkaz altındaki canların çıkarılması. Önceliğimiz o. Aynı şekilde yaralılarımız var. Bu enkazlara müdahale konusunda uzman ekipler çok titiz bir çalışma yapıyor. Hepimizin onlara yardımcı olması lazım. Durumu müsait vatandaşlarımızın kan bağışı konusunda yardımcı olması lazım. Yemekle ilgili, yatakla ilgili, kalacak yerle ilgili bu şekilde gezerek, bizzat yerinde görerek bu ihtiyaçların giderilmesi için koordinasyonu sürekli olarak inceliyoruz."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da koordinasyon içinde hep birlikte çalıştıklarını, sabah erken saatlerinden itibaren olaylara müdahale edildiğini vurguladı.

En az ölümün olmasını istediklerini ve bunun için herkesin elinden geleni yaptığını dile getiren Karalar, "AFAD, valilik, bakanlık, belediyelerin tamamı elinden gelen her şeyi yapıyor ama tabii ki kolay değil. Özellikle ikinci depremden sonra hiç kimse evine girmiyor." ifadesini kullandı.