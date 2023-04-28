AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da müze açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Müze Kompleksi'nin eser çeşitliliği açısından dünyada ses getirecek yere sahip sayılı alanlardan olduğunu söyledi.

Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve diğer ilgililerin de katılımıyla düzenlenen Adana Müze Kompleksi Tarım, Sanayi ve Kent Müzesi 3. Etap Açılış Programı'nda, dünyanın 5. büyük müzesinin kente hayırlı olmasını diledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının kurumları ve uzmanlarının memleketin büyük kazanımlarından olduğunu vurgulayan Çelik, "Gerçekten çok güzel bir iş yapıldı. Binaların orijinalleri korundu. Burada yaşayan işçilerimizin hayatı, vatandaşlarımızın anıları bu çatıların altında, duvarların içinde korunuyor. Onların sevdaları, aşkları, acıları, üzüntüleri, hayalleri, beklentileri, bu müzenin koridorlarında yaşıyor. Dolayısıyla en önemli mesele hafızayı diri tutmaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, böyle müzelerin olması için çok hayal kurduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. O büyük vizyonu hayata geçirdi. Ülkemizde çok büyük müzeler, sanat eserleri, kültür merkezleri kazandırıldı. Biz iktidara geldiğimizde 2-3 odalı kültür merkezleri 20-30 yıldır bitmiyordu. Her gelen iktidar para veriyor, ondan sonra bir daha yıkılıyor... Şimdi başka şey oluştu. Biraz yukarıdan baktığınızda Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Adana... Burası bir mozaik havzası haline geldi. Dolayısıyla Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Adana müzeleri bir mozaik havzası olarak içerisinde büyük bir değer barındırıyor." diye konuştu.

"Dünyada ses getirecek bir yere sahip"

Medeniyetlerin bıraktığı eserlerin korunarak geleceğe aktarılmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Tam da hayal ettiğim gibi Adana'nın çeşitli yerlerinden vatandaşlarımızın çocukları belli seferler düzenlenerek buraları ziyaret ediyorlar. Bu çocuklar en güzel sanat eserlerinin içerisinde büyüme, buralarda ders çalışma imkanı buluyorlar. Bu bizim çok büyük bir hayalimizdi ve gerçekleşmiş oldu. Eser çeşitliliği açısından da dünyada sayılı alanlardan bir tanesi. Memleketimiz, ülkemiz için çok önemli bir kazanım. Dünyada ses getirecek bir yere sahip."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk'ün ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma vizyonunda ülkemize köprüler, yollar, barajlar büyük eserler kazandırdığımız gibi büyük kültür sanat eserleri de kazandırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu bir memleketin ihtiyaç duyduğu her alanda ülkemizi daha ileri noktalara götürmek için bütün bu eserlerle mührünü vuruyor. Kurucu Cumhurbaşkanı'mız Atatürk'ün 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz' dediği 28 Ekim'den tam 100 yıl sonra bir 28 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti. Cumhuriyet'in ilanından Türkiye Yüzyılı'na kadar emeği geçen herkese saygılarımızı sunuyoruz."