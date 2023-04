AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da muhtarlarla bir araya geldi Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Aramızda ayrı, gayrı yok. Aramıza 'Türk, Kürt' diye nifak sokmaya çalışanlar bizden değildir. Tam seçim sürecinde siyasete 'Alevi, Sünni' diye tartışma sokmaya çalışanlar bizden değildir. Biz bu memleketin eşit vatandaşlarıyız." dedi.

Adana'dan AK Parti milletvekili adayı Çelik, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti.

Burada farklı mahalleden muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, vatandaşla devlet arasındaki ilk teması sağlayan kişilerin muhtarlar olduğunu söyledi.

Çelik, Cumhuriyet tarihi boyunca muhtarla en düzenli görüşen liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızın, cumhurbaşkanı olmasını, Türk siyasi hayatında devletimize hizmet etmesini engellemek istediklerinde, ona suni ve sahte yasaklar koyduklarında attıkları manşet neydi? 'Artık muhtar bile olamaz.' diyorlardı. Bununla söylemeye çalıştıkları şuydu; 'Biz Tayyip Erdoğan'a devlet hayatını, siyaset hayatını, millete hizmet etme imkanını kapattık.' Türkiye'nin her tarafındaki muhtarlarımız da 'Öyle mi diyorsunuz, sahte yasaklar mı koyuyorsunuz, milletin sevdiği bir insanın önüne engeller mi çıkarmaya çalışıyorsunuz? O zaman son sözü biz söyleriz.' dediler. 'Muhtar bile olamaz' dediklerinin önünü Türkiye'nin her tarafında muhtarlarımız vatandaşlarımızla o zaman da açtılar. Sonuçta ne oldu? Başbakan, Cumhurbaşkanı oldu ve devletimize hizmet etti, etmeye devam ediyor. Allah başımızdan eksik etmesin."

"Onların kafasına göre 6'lı, 7'li masa Türkiye'yi güya yönetecek"

Seçimler açısından üzüntü verici bir durumun söz konusu olduğunu dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mızın karşısındaki adaya maalesef bunlar sessiz kalıyorlar. Her gün bir terör örgütünden destek açıklaması geliyor. Halbuki böyle bir şey söz konusu olduğu zaman siyaset yapan insanların terör örgütlerine çıkıp 'Siz kim oluyorsunuz? Biz meşru zeminde siyaset yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde kimin seçileceğine siz niye karışıyorsunuz? Haddinizi bilin, siz teröristsiniz. Oturun oturduğunuz yerde. Türkiye Cumhuriyeti'nin size karşı tavrı her türlü terör faaliyetini yok etmek üzerine kuruludur. Bu her zaman devam edecektir.' demeleri lazım. Bunu çok uzun bir zaman boyunca söylemedim. Şimdi son zamanlarda birtakım kırıntı şeklinde açıklamalar yapmaya başlıyorlar. Birbirine bu kadar zıt partiyi, faaliyeti bir araya getiren nedir? Bir araya getiren tek şey, Recep Tayyip Erdoğan iktidardan, Cumhurbaşkanlığı'ndan gitsin istiyorlar. Ondan sonra ne olacak? Onların kafasında göre 6'lı, 7'li masa Türkiye'yi güya yönetecek."

"Madem orası kumar masasıydı, kurtlar sofrasıydı oraya niye oturdunuz?"

Çelik, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda sorunların yaşanacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kendilerinden olan cumhurbaşkanı seçilirse, 'Cumhurbaşkanı bir karar alırken bunların hepsinin -6'lının, 7'linin, 8'linin masanın altında, üstünde kim var, iyice karıştı- mutabakatını alacak.' diyor. Peki devlet hayatı, millet hayatı için acil bir konu var ve bu masadan biri kalktı. O, masaya oturana kadar o meselede karar alamayacaklar. Peki masadan kalkmak söz konusu olur mu? İşte oldu. Bir yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nun adaylığı 'yıpranır' diye açıklamadılar. 'Biz tartışıyoruz.' dediler. Tartıştılar, tartıştılar, tartıştılar.... İki gün kala birisi masadan kalktı. 'Burası kumar masası, Türkiye'nin çıkarları birtakım kişisel hırslara kurban ediliyor.' dedi. Peki iki gün sonra ne oldu? Bu kişi gitti, yine masaya oturdu. Bunun izahını yaptı mı? Yapmadı. Madem orası kumar masasıydı, kurtlar sofrasıydı oraya niye oturdunuz? Birileri bütün bu işlerde Türkiye'nin çıkarlarının, kazanımlarının aleyhine bir siyasi denklem kurmaya çalışıyor."

"Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Türkiye'de herkesin eşit şekilde yaşayabildiğine işaret eden Çelik, "Onlar mezhep, etnik tartışma açıyor, vatandaşımızın içinde fitne çıkarmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki bayrağın dalgalandığı her yere eşit hizmet götürürüz, her yerdeki vatandaşımız bizim kardeşimizdir. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Aramızda ayrı, gayrı yok. Aramıza 'Türk, Kürt' diye nifak sokmaya çalışanlar bizden değildir. Tam seçim sürecinde siyasete 'Alevi, Sünni' diye tartışma sokmaya çalışanlar bizden değildir. Biz bu memleketin eşit vatandaşlarıyız. Aramızda 'Şu şöyle, bu böyle giyiniyor' tartışmasının açılması, kimsenin hayat tarzına karışılması doğru değildir. Bütün yurttaşlarımız birinci sınıf yurttaştır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, CHP'nin Adana'da çıkardığı milletvekili aday listesine değinerek, şunları kaydetti:

"Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı ittifak çerçevesinde, 4. sıraya bir diğer partiden, ortaklarından bir aday koymuşlar. Peki o 4. sıraya koydukları adayın ait olduğu partinin başkanı ne diyor? 'Bizim tabanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermez.' ya da 'Tabanımızın şu kadarı oy vermez.' Yani bu yamalı bir bohça. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşımızın oyunu alıyor, ötekine atıyor. Onun oyunu alıyor, bu tarafa gasbediyor. Hem de diyor ki 'Ona oy verme.' Kendin bir ittifak kurmuşsun orada diyorsun ki 'Buna oy vermez.' Öteki çıkıyor başka bir şey söylüyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, daha sonra Kocavezir Mahallesi'nde muhtarlarla toplantı yaptı, esnaf ziyaretinde bulundu.