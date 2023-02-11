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AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da depremzedeleri ziyaret etti

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AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da depremzedeleri ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da "asrın felaketi"nden etkilenen depremzedelere ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da "asrın felaketi"nden etkilenen depremzedelere ziyarette bulundu.

Çelik, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremden zarar gören merkez Çukurova ilçesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Depremzedeleri dinleyen Çelik, sorunların çözümünü sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Aynı ilçedeki Adana Gençlik Merkezi ile özel bir okulda kalan depremzedeleri ziyaret eden Çelik, görevlilerden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Afetzedelere yemek dağıtan Çelik, çocuklara hediyeler verdi.

Gaziantep'te enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 3 kişilik Yıldız ailesinin Belediye Evleri Mahallesi'ndeki taziye evine de uğrayan Çelik, yakınlarına başsağlığı diledi ve dua etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Ömer Çelik AK Parti Adana Güncel Haberler

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